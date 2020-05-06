РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники управляющей компании отремонтировали тепловую камеру, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск по адресу: Южный поселок, дом №11 сотрудники МУП «СЕЗ» отремонтировали тепловую камеру. В частности, выполнили работы по ее бетонированию, установили новый люк с современной плотно прилегающей крышкой», - говорится в сообщении.

Также специалисты МУП «СЕЗ» проводят ремонтные работы в рамках подготовки к будущему отопительному периоду на ЦТП-7.