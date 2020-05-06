РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. В городском округе Щелково усилят патрулирование и наблюдение через городские системы видеофиксации в связи с частыми случаями нарушения самоизоляции, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Кроме этого, будут регулярно проверяться территории, массовое посещение которых выявляется благодаря фотографиям, присланным сознательными гражданами», - говорится в сообщении.

Также по поручению временно исполняющего полномочия главы округа Андрея Булгакова усилен контроль за детскими площадками. Это связано с тем, что несмотря на все ограничения, некоторые жители проводят время на детских игровых площадках, срывая ограничительные ленты.



