РИАМО - 6 мая. В рамках подготовительных работ по строительству автомобильной дороги Марьино - Саларьево, которая станет дублером Киевского и Калужского шоссе на участке от Мосрентгена до Новых Ватутинок, были снесены павильоны для съемок шоу «Дом-2», сообщил в среду руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

«В рамках подготовки к строительству автодороги Марьино – Саларьево был произведен снос построек на участке, где ранее производились съемки программы «Дом-2». Владельцу данного участка был предоставлен другой участок в качестве компенсации. Строительный мусор утилизирован. Как только обстановка позволит, дорожники приступят к строительству новой трассы», - сказал Жидкин.

Летом 2018 года компанию ООО «ЕТК-Инвест», собственника участка в новой Москве, на котором проходят съемки скандальной телепрограммы, уведомили об изъятии земель и четырех домов. В октябре департамент городского имущества столицы издал приказ об изъятии еще одного дома. Эти меры были необходимы для строительства дороги Марьино – Саларьево.

Протяженность автодороги Марьино – Саларьево составит 13,7 километра. Первый участок протяженностью 3,2 километра уже введен в эксплуатацию - от улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до трассы Солнцево — Бутово — Видное.

Дорога идет до строящейся трассы М3 «Украина» Середнево - Марьино - Десна параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Она соединяет между собой будущую магистраль, автодороги М3 «Украина» Сосенки - Ямонтово, Солнцево - Бутово - Видное и улицу Адмирала Корнилова.

Ввод трассы в эксплуатацию позволит разгрузить две крупные магистрали (Калужское и Киевское шоссе) и увеличить пропускную способность транспорта, сократив время пребывания в пути.