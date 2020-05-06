РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» опилили ветви деревьев в одном из дворов на улице Мичурина в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с планом работ, сотрудники МУП «СЕЗ» продолжают весной опиливать ветви деревьев в микрорайоне Климовск. Так, подобную работу произвели сотрудники управляющей организации по адресу: улица Мичурина, дом №8А», - говорится в сообщении.

После того, как задание выполнено, спиленные ветки убирают и вывозят со двора.