РИАМО - 6 мая. Партийцы Реутова предложили горожанам принять активное участие в формировании списка безопасных дорог, выбрав территории, подлежащие ремонту и благоустройству в первую очередь, говорится в сообщении пресс-службы главы Реутова Станислава Каторова.

«Именно от мнения горожан в первую очередь зависит очередность благоустройства городских территорий. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» ведется постоянный мониторинг качества городских дорог, при этом необходимость ремонта дорог и тротуаров определяется при непосредственном участии жителей. Поэтому так важен призыв партийцев – каждому принять участие в голосовании, проводимом на официальном портале правительства Московской области», - сказал Каторов.

На портале правительства региона «Добродел» продолжается сбор предложений по ремонту дорог на 2021 год. Голосование пройдет до 31 мая.

Жители Реутова могут выбрать из 47 участков городских дорог, пока в голосовании лидирует Юбилейный проспект. В комментариях пользователи отмечают, что на этой улице много ям, стерта разметка, плохо видны лежачие полицейские.

Чтобы проголосовать жители Реутова должны быть зарегистрированы на портале государственных услуг. Оставить голос можно только за один участок.

По результатам сбора предложений участки, получившие наибольшее количество голосов, будут включены во второй этап голосования. Благодаря поддержке жителей в целом в Подмосковье за три года было отремонтировано более 1,3 тысячи дорог протяженностью 1,8 тысячи километров.