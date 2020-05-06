РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. Сотрудники Московского областного музея народных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи в режиме самоизоляции готовятся к всенародной патриотической акции «Знамя Победы», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Организаторами акции являются АНО «Новый город» и министерство культуры Московской области. В основе акции лежит добровольное размещение копии Знамени Победы у себя на окне, балконе, подъезде, фасаде дома или объекта социальной инфраструктуры в период с 1 по 9 мая в знак великой благодарности и памяти.

«Сотрудники музея изготовили копию из подручных средств, учитывая размер оригинала - 82 на 188 сантиметров, в точности воспроизведя надписи на красном стяге. Знамя Победы развивается над Московским областным музеем народных промыслов в знак памяти и благодарности воинам освободителям. 75 лет назад, 1 мая 1945 года, советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. По имеющимся данным, красный стяг был изготовлен в полевых условиях в Берлине», - говорится в сообщении.

Знамя Победы представляет собой красное полотнище, на лицевой стороне которого изображены серебряные звезда, серп и молот. Рядом расположена надпись: «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта». На обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка стоит надпись «№5».

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

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- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

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