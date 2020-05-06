РИАМО – 6 мая. Министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что решение о проведении ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Он уточнил, что зачисление в высшие учебные заведения нельзя провести без Единого государственного экзамена.

«Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет. Во главу угла мы ставим здоровье наших школьников и поэтому можем проводить экзамен только тогда, когда будем уверены, что это безопасно», – рассказал Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Также министр отметил, что решение о проведении выпускных вечеров каждый регион принимает самостоятельно. Он выразил надежду, что праздники все же пройдут.

Между тем, Кравцов обратил внимание на то, что школьники вернутся к традиционному способу обучения, когда будут сняты ограничения.

«Как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, школы откроют свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех: и у школьников, и у родителей, что дети вернулись к традиционному обучению», – резюмировал министр.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.