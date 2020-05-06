РИАМО - 6 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Андреева в преддверии Дня Победы.

«Наш народ – непобежденный. <...> И это правда – благодаря таким героям, как Николай Иванович. Спасибо за Победу и крепкого здоровья!» - написал Воробьев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор вручил ветерану подарочный набор и передал медаль от президента РФ Владимира Путина.

Андреев попал на войну в 15 лет, он был сыном полка. Ему приходилось ходить в разведку на Западной Украине, он два года в подполье помогал партизанам. В 1943 году Андреев был мобилизован в пехоту Красной армии. С боями он дошел до Киева, командовал отделением пехоты. 9 мая он встретил в госпитале Риге.

В 1946 году Андреев приехал в деревню под Волоколамском строить секретный военный городок, где и остался жить.

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции массовые праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на более поздний срок.