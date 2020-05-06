РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Водителей автобусов на маршруте №61 в Подольске привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение графика движения и обязали его соблюдать, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение графика движения общественного транспорта. Он отметил, что автобусы маршрута №61 от станции Подольск до Чехова не ходили в конце апреля.

«За нарушение графика движения водители Умалатов Н.Н., Мамедов Ш. Х., Елгишиев А, Насыров А.К. были привлечены к дисциплинарной ответственности. С водителями проведен внеплановый инструктаж, даны указания о неукоснительном соблюдении графика и маршрута движения. Руководителю транспортной компании направлено требование об усилении контроля за выполнением транспортной работы на данном маршруте и обеспечить качественное выполнение перевозок», - говорится в ответе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для оперативного принятия мер по устранению недостатков транспортного обслуживания заявители могут обращаться на единую линию связи с пассажирами ООО «ДОМТРАНСАВТО» по телефону: 8(925)452-50-16 или в службу эксплуатации предприятия: 8(495)505-65-32.