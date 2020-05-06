РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. На предприятиях городского округа Мытищи не выявили нарушений санитарных требований, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Сотрудники министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области ежедневно проверяют работающие предприятия Подмосковья на соблюдение санитарных требований при организации работы.

«Проверку прошли такие крупные предприятия, как Мытищинский машиностроительный завод, АО «Метровагонмаш», ОКБ КП, «Ретал», МПК, «Интерсен», Промсервис, ССТ, Промтехсервис. По итогам проверок нарушений санитарных требований на работающих предприятиях городского округа Мытищи не выявлено», - говорится в сообщении.

Проверки проводятся, чтобы убедиться в обеспечении безопасных условий для работы. В первую очередь инспектирование осуществляется на тех предприятиях, о которых сообщили жители в своих обращениях на горячую линию 0150 и в социальные сети.



«Проверку предприятий начинают с проходных. Там сотрудникам должны измерить температуру. Инспекторы проверяют наличие антисептиков, медицинских масок и перчаток. Помимо этого, смотрят, проводится ли обработка производственных цехов, административных зданий и складов дезинфицирующими средствами», - отмечается в материале.

Руководители должны назначить сотрудников, которые будут следить за соблюдением дистанции. Некоторые предприятия уже создали для этого оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Инспектирование провели уже в шести муниципалитетах: Балашихе, Домодедове, Дзержинском, Видном, Лобне, Долгопрудном.