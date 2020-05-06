РИАМО - 6 мая. Депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что ЕГЭ в этом году нужно отменить для школьников, а зачислять в вузы учащихся нужно на основе их прошлых успехов в учебе.

Также он подчеркнул, что если перенести ЕГЭ на более поздний срок, то придется сдвигать и начало учебного года. А это может повлечь за собой ряд последствий, среди которых возврат к позабытой советской традиции и сложностям для школьников.

«Что касается переноса учебного года в вузах, то это не самая страшная ситуация. Как мы помним, в советское время довольно часто в сентябре первый и второй курс отправлялись куда-нибудь на уборку урожая, а учебный план уплотнялся. Проблема в другом», - сказал Смолин в эфире радио Sputnik.

Он считает, что сложность состоит в том, что может сместиться учебный год в школе. Важно, чтобы дети не потеряли каникулы, а педагоги - летний отпуск.

В связи с этим, по мнению Смолина, лучше всего в этом году обойтись без ЕГЭ.

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