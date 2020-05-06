РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 мая. На 65% уменьшилось количество обращений от жителей Дзержинского в Госжилинспекцию Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

За минувшую неделю Госжилинспекция Московской области проконтролировала в Центре управления регионом (ЦУР) исполнение управляющими организациями 3 626 заявок жителей. Большая их часть традиционно касалась вопросов дезинфекции и уборки подъездов (около 1 тысячи заявок).

«Мы фиксируем общую тенденцию уменьшения количества поступающих обращений жителей. На прошедшей неделе в ЕДС МО поступило на 23% заявок меньше, чем неделей ранее. Больше всего снизилось число обращений как раз по категориям, связанным с дезинфекцией и уборкой мест общего пользования», – сказала Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Тенденция к снижению выявлена в 30 из 64 муниципальных образований Подмосковья: Дзержинский (65%), Жуковский (63%), Бронницы (60%), Долгопрудный (60%), Воскресенск (55%).

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что если у жителей возникают вопросы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, в первую очередь необходимо адресовать их сотрудникам свой управляющей компании.

«Если конструктивный диалог выстроить не получится, можно обратиться на портал ЕДС МО, который в условиях самоизоляции является одним из самым эффективных способов решения возникающих проблем», - сказала Федина.

Заявку на портале eds.mosreg.ru управляющие организации принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а для закрытия заявки заявитель должен лично согласовать выполненные работы.