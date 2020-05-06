РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мая. «ЗиО-Подольск» обеспечит реакторной установкой «РИТМ-200» четвертый атомный ледокол нового поколения, работы по ее созданию уже начались, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

На предприятиях Машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергомаш» приступили к изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров.

«На производственной площадке ПАО «ЗиО-Подольск» в настоящее время параллельно идут несколько производственных процессов. Так, на карусельном станке прошли обработку два фланца корпуса реактора. Ведутся работы по антикоррозионной наплавке внутренней части обечаек гидрокамер. На обрабатывающем центре Skoda идет операция глубокого сверления разгрузочных каналов фланца», – говорится в сообщении.

Ранее предприятия дивизиона изготовили три комплекта установок «РИТМ-200» для первых трех атомоходов нового поколения. В 2016 году состоялась отгрузка для головного ледокола «Арктика», в 2017 году – для первого серийного «Сибирь», в 2018 году – для второго серийного «Урал».

«РИТМ-200» – новейшая реакторная установка для томного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное преимущество новой установки в ее компактности и экономичности. Это позволяет сделать новые атомоходы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторных установок от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком, а также изготовителем крышки реактора и внутрикорпусных устройств является АО «ОКБМ Африкантов». Корпус реактора и окончательная сборка выполняются в Подмосковье на заводе «ЗиО-Подольск». Производственный цикл изготовления включает 682 производственные операции.

Вес одного реактора составляет 147,5 тонны, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. В настоящее время «РИТМ-200» также является основой для создания стационарных и транспортабельных АЭС малой мощности, в том числе плавучих энергоблоков.