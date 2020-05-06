РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мая. «ЗиО-Подольск» обеспечит реакторной установкой «РИТМ-200» четвертый атомный ледокол нового поколения, работы по ее созданию уже начались, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
На предприятиях Машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергомаш» приступили к изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для четвертого универсального атомного ледокола нового поколения проекта 22220. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров.
Ранее предприятия дивизиона изготовили три комплекта установок «РИТМ-200» для первых трех атомоходов нового поколения. В 2016 году состоялась отгрузка для головного ледокола «Арктика», в 2017 году – для первого серийного «Сибирь», в 2018 году – для второго серийного «Урал».
«РИТМ-200» – новейшая реакторная установка для томного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное преимущество новой установки в ее компактности и экономичности. Это позволяет сделать новые атомоходы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости.
Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторных установок от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком, а также изготовителем крышки реактора и внутрикорпусных устройств является АО «ОКБМ Африкантов». Корпус реактора и окончательная сборка выполняются в Подмосковье на заводе «ЗиО-Подольск». Производственный цикл изготовления включает 682 производственные операции.
Вес одного реактора составляет 147,5 тонны, высота – 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. В настоящее время «РИТМ-200» также является основой для создания стационарных и транспортабельных АЭС малой мощности, в том числе плавучих энергоблоков.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии