РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Психолог роддома подмосковного Красногорска 7 мая расскажет будущим родителям, как справиться с тревожностью и сохранить отношения после рождения ребенка, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Седьмого мая в 12:00 приглашаем будущих родителей на онлайн-занятие «Скоро нас будет трое. Как важно взаимопонимание», - говорится в сообщении.

На онлайн-занятии психолог акушерского отделения ГБУЗ МО КГБ №1 Мария Малышева расскажет, почему появляется тревожность и как с ней работать. Поговорит с аудиторией об изменениях в отношениях во время беременности, послеродового периода: взгляд мужчины и взгляд женщины на ситуацию.

Онлайн-трансляция будет проходить в Instagram-аккаунте акушерского отделения Красногорской горбольницы №1 @roddom_kgb1.