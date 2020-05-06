РИАМО - 6 мая. В волонтерской базе ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрировано около 18 тысяч человек, все они помогают гражданам в период пандемии коронавируса, сообщила журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«У нас в городе очень много неравнодушных людей. Сейчас у нас зарегистрировано 18 тысяч людей, причем людей разного возраста. Кто-то носит продукты, кто-то возит волонтеров», - сказала Драгунова.

Она добавила, что волонтерскому движению в Москве помогают почти 370 партнеров, которые поставляют добровольцам как перчатки, так и продукты.

«У нас много партнеров - 368. Они все помогают - кто-то привозит маски, кто-то привозит перчатки, кто-то привозит еду для волонтеров. Дептранс нам выдал 5 тысяч безлимитных карт», - добавила Драгунова.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.