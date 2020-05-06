РИАМО – 6 мая. Авиационной группе высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» в среду исполняется 29 лет, сообщает Nation News.

Группа была сформирована в 1991 году на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка.

«Мы одни из первых начали строить в царской России самые большие самолеты типа «Илья Муромец», четырехмоторный Сикорского. А потом перешли в 1930 годы и на самостоятельные самолеты, ведь раньше пользовались французскими и немецкими машинами. Эта группа нужна была в то время для того, чтобы продемонстрировать наши возможности. Социализм нуждался в рекламе. А затем выработалась необходимость для появления новых технических возможностей в авиации», - рассказал военный эксперт, заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Он уточнил, что первые полеты выполнялись на сверхзвуковых самолетах. Группа, которая базировалась на Кубинке тогда еще в Советские годы, летала на С-21, на МИГ-15, МИГ-17, потом на МИГ-21 всех модификаций практически. Сейчас эта группа работает на высокоманевренных МИГ-29.

При этом «Стрижи» стали популярны как самолеты, демонстрирующие фигуры высшего пилотажа на различных авиашоу, приуроченных к военным праздникам.

Летчики выполняют фигуры для построения: «пирамиду», «стрелу», «крест», «крыло» и другие. Также известна фигура «Большой ромб», аналогов которой нет в исполнении ни одной мировой пилотажной группы.