РИАМО - 6 мая. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал о плюсах и минусах полива растений в разное время суток, сообщает aif.ru.

«У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Если поливать утром, солнце испарит часть влаги, и она не будет использована растениями. В сырую погоду многие растения, особенно во второй половине лета, начинают болеть грибными заболеваниями, которые больше всего проявляются при высокой влажности», – сказал специалист.

Туманов подчеркнул, что вечерний полив принесет только вред. Поливать нужно исходя из лучшего варианта для растений.

«Если воды много, можно нормально и утром полить. Если воду бережете, то лучше поливать не по поверхности почвы, а в ямки и канавки, следом — засыпать их землей. Тогда время полива станет неважно», – отметил эксперт.

По словам Туманова, если дачник приехал на участок днем, а вечером планирует уезжать, то лучше полить растения в солнцепек, чем вообще оставлять без воды.