Пятиклассница из Ногинска, 10-летняя Олеся Казаченко, в конце апреля стала победительницей седьмого сезона популярного шоу Первого канала «Голос. Дети». К финалу конкурса участники готовились в режиме самоизоляции – занимались с педагогами по скайпу и не выезжали на репетиции. В интервью РИАМО юная звезда из Подмосковья рассказала о подготовке к конкурсу и о планах после карантина.

- Финал «Голос Дети-7» был самым необычным за всю историю проекта! Олеся, расскажи, как вы готовились к нему, и как он проходил?

- Финал, действительно, был очень необычным и сложным. Мы готовились к нему дистанционно, по скайпу, не видели наших педагогов полтора месяца.

Очень жаль, что на финал нельзя было прийти с группой поддержки. Каждый участник мог привести только одного взрослого – со мной была мама. Я бы очень хотела, чтобы рядом была вся моя семья и мои педагоги.

Зал был пустой, все были в масках, нельзя было обниматься. Мы даже не могли обнять друг друга на сцене. Все стояли друг от друга на расстоянии.

- Правда ли, что всем участникам пришлось сдать тесты на коронавирус?

- Да, правда, мы все сдавали тест.

- Не было страшно, что все вокруг в масках, принимаются такие меры безопасности?

- Страшно не было, но было как-то не по себе. Мы уже привыкли на проекте к общению. Когда идешь вместе, обнимаешься, а тут следили, чтобы ничего такого не было…

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- А ведь у тебя параллельно была учеба в школе… Как ты все успевала?

- У меня был режим. В первую половину дня я занималась школьными делами. Плюс музыкальная школа, она тоже давала дистанционные задания. Еще был английский два раза в неделю. Удаленные занятия – это, конечно, сложнее, чем сидеть на уроке, мама мне помогала с заданиями. Во второй половине дня мы готовились к финалу «Голоса».

- Выспаться удавалось?

- Да, поспать удавалось больше, чем в обычные дни. Иногда я спала до 10 часов. Если бы я ходила в школу, то вставала бы рано и не высыпалась.

- Сколько часов в день тебе приходилось заниматься вокалом?

- В последние две недели перед финалом мы занимались по пять-шесть часов в день. И вокалом, и актерским мастерством. За несколько дней перед финалом я уже не занималась школьными уроками. Большое спасибо моим школьным учителям за то, что вошли в положение. Сейчас я нагоняю упущенное.

- Кто помогал тебе готовиться?

- Мои педагоги. Марианна Савон – это педагог по вокалу, мы занимаемся с ней уже больше трех лет, и Лора Горбунова – педагог по актерскому мастерству.

- Удавалось ли отдохнуть в свободное время?

- Прямо перед финалом отдыхать не получалось совсем, просто времени не было. Я постоянно занималась, переживала, что еще надо доделать… Мысли постоянно крутились в голове, и расслабиться не выходило.

Еще я мечтала: вот, закончится проект, и можно будет поесть мороженое! Ведь я берегла горло и мороженое не ела.

- Расскажи, почему твоей главной песней на финале стала композиция «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой?

- Мы ведь не сами выбирали песни, их выбирали наставники. Мой наставник Баста выбрал для меня песню Бони Тайлер Total Eclipse of the Heart на финал и «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой на суперфинал. Василий Михайлович сказал, что видит меня именно с этой песней. Мне очень повезло с наставником – он очень добрый учитель, хвалил и подбадривал нас в финале, давал ценные советы.

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официальная страница Олеси Казаченко в Instagram

- А ты хотела бы познакомиться с Аллой Пугачевой?

- Конечно, я мечтаю об этом, она же мировая звезда! Когда я пела ее песню, то представляла, что, может быть, она увидит меня, похвалит.

- Назови, пожалуйста, троих своих любимых российских исполнителей?

- Конечно же, Баста. Но не только потому, что он был моим наставником. Я любила его песни еще до проекта. Еще люблю Полину Гагарину, Зару, Ирину Дубцову, Artik&Asti.

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- А из зарубежных?

- Я люблю K-pop, это направление в музыке, из групп – корейскую BTS. А еще Адель, Билли Айлиш, Уитни Хьюстон.

- Что для тебя значила победа в шоу «Голос»: призы, друзья, впечатления, признание? Поделись, пожалуйста, эмоциями!

- Главное, конечно, друзья! У меня всегда было много друзей, а теперь их стало еще больше. Мы общаемся до сих пор, хотя проект и закончился.

Второе – это большой-большой опыт, которого у меня еще не было. Это было как увлекательное путешествие с разными препятствиями. А если говорить о призах, мне подарили новое музыкальное оборудование! Я очень люблю записывать каверы, и теперь у меня есть своя домашняя студия звукозаписи. Теперь я смогу записывать еще больше песен.

- Были какие-то негативные эмоции?

- Нет, проект оставил только приятные воспоминания и положительные эмоции! У меня появились фанаты, это люди из разных городов. Сейчас мне многие пишут, посвящают стихи, песни, все это очень приятно!

- А родной Ногинск за тебя болел?

- Конечно, у нас маленький город. Все болели, не спали, смотрели финал, отправляли смс. Я очень благодарна моему родному городу за такую поддержку!

- Что тебе хочется сделать первым делом, когда вся эта история с коронавирусом закончится?

- Хочется просто выйти погулять в парк, покататься на аттракционах, пообщаться с друзьями. А еще хочется в кино, в театр. Ну и в «Макдональдс» – поесть картошку фри!

- Как ты мечтаешь провести лето?

- Очень хотелось бы на море, но, получится или нет, пока не знаю. Если не получится, хочется просто погулять на солнышке, чтобы никуда не надо было бежать.

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официальная страница Олеси Казаченко в Instagram

- Победа в конкурсе «Голос. Дети» – уже серьезная высота. Как ты планируешь развиваться дальше?

- Буду заниматься, как и раньше. Выступать, участвовать в конкурсах, учиться в школе, в музыкальной и обычной. Я очень хочу получить достойное образование и связать свою жизнь с музыкой.

- Расскажи немного о своей учебе в школе. Ты отличница или хорошистка? Какие предметы у тебя любимые?

- В начальной школе я была отличницей. Потом уже были четверки, но совсем мало. Я люблю литературу, английский, а вот история и обществознание даются сложнее. А самый любимый предмет у меня – биология.