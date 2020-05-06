РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к патриотической акции «Поклонись» и возложили цветы к мемориальному комплексу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Акция «Поклонись» проходит в Подмосковье по инициативе Главного управления Росгвардии по Московской области. Она приурочена к 75-летию Победы советского народа над фашизмом. Целью акции является сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому страны среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

«Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в акции Центрального округа. Правоохранители возложили цветы к мемориалу, посвященному Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс Победы расположен на маршруте патрулирования сотрудников вневедомственной охраны. Сооружен он был на месте братской могилы, находившейся на бывшем старинном Губайловском кладбище. В братской могиле были похоронены защитники Москвы, умершие в военных госпиталях, размещавшихся в Красногорске, а также работники оптического завода №69 имени Ленина, погибшие от взрыва авиабомбы в ночь на 5 августа 1941 года.

Акцию также поддержали сотрудники Мытищинского, Дмитровского, Дубненского, а также других отделов вневедомственной охраны.