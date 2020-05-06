РИАМО - 6 мая. Столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, в столичном регионе сегодня и до 01:00 7 мая ожидается гроза с дождем <…> и усиление ветра до 20 метров в секунду. <…> Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций», – сказал Петр Бирюков.

Он также посоветовал москвичам быть предельно внимательными на улице.

«В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций», – отметил Бирюков.

Приняты меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, рекламных конструкций.

Заммэра отметил, что большинство горожан в данный момент находятся в режиме самоизоляции. В случае возникновения необходимости выйти из дома, при грозе и сильном ветре необходимо соблюдать правила безопасности — обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины.

Предупреждение из-за непогоды будет действовать в Москве до 11:00 8 мая.