РИАМО – 6 мая. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска заражения любыми инфекциями, в том числе и коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что у онкобольных ослабленный иммунитет, что является дополнительной угрозой инфицирования. Врач подчеркнул, что при онкологических заболеваниях необходимо особенно тщательно соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. Но, по его мнению, прерывать плановое лечение не нужно, если тесты на коронавирус отрицательные.

«При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием», — отметил Мясников.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.