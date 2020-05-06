РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Более 200 рабочих задействовали для завершения строительства поликлиники для больных коронавирусной инфекцией в Подольске, работы ведутся круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Продолжаются работы по завершению строительства поликлинического учреждения на улице Ленинградская в Подольске. Общая площадь помещений составляет 13 тысяч квадратных метров. Планируемый дополнительный фонд - 274 койко-места.

«В здании завершается внутренняя отделка помещений, монтаж системы вентиляции, систем электроснабжения, пожарных датчиков, устройство фасадов, благоустройство прилегающей территории. Работа на объекте идет круглосуточно, более 220 человек работают безостановочно. Здание готово на 90%», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Этот объект планировалось сдать в эксплуатацию несколько лет назад, однако инвестор-застройщик не сумел выполнить взятые на себя обязательства. 22 апреля работы возобновили, до конца мая поликлинику введут в эксплуатацию.

После завершения работ строители передадут поликлинику министерству здравоохранения Подмосковья. Далее в нее поставят оборудование и наберут кадры.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

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