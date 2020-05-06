РИАМО - 6 мая. Добровольцы центра «Мосволонтер» начали вкладывать подарки в продуктовые наборы для ветеранов Великой Отечественной войны, кроме того, ветераны получат открытки с поздравлениями, передает корреспондент РИАМО.

«Подарок ко Дню Победы состоит из георгиевской ленточки, чая и дисков. В наборе два диска, на одном записаны военные песни, на другом аудиокниги о Великой Отечественной войне», - сказала сотрудница центра «Мосволонтер» Жанна Балаева.

Она добавила, что при передачи подарков и продуктов для ветеранов волонтеры пользуются индивидуальными средствами защиты. При этом руки волонтеры обрабатывают антисептиком даже при надетых перчатках.

«Это все для волонтеров, которые едут на заявки. Они должны при выполнении каждой заявки менять средства индивидуальной защиты. Если у волонтера три заявки, то ему выдается три пары перчаток и дезинфицирующее средство, которым он пользуется», - добавила Балаева.

Также волонтеры центра каждому ветерану подписали открытки с поздравлениями

«Я пишу поздравления для ветеранов. Хочу пожелать им счастья и долгих лет жизни. И от чистого сердца поздравить с приближающимся Днем Победы», - сказал один из волонтеров центра.

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции массовые праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, перенесли на более поздний срок.

За минувшие сутки в Москве выявили 5858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии зарегистрировано 85973 случая инфицирования.

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