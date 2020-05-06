РИАМО - 6 мая. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что важно правильно распределить бюджет, оказав в первую очередь поддержку бизнесу и россиянам по выплате кредитов, оплате жилья и пропитания, пишет газета «Ведомости».

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», – сказал Силуанов.

Он добавил, что важно оказать помощь бизнесу для сохранения рабочих мест, а также населению для оплаты питания, жилья, кредитов.

По его словам, малые предприятия на полгода освободили от налогов и кредитов, от оплаты аренды, выдали беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты работникам и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Силуанов считает, что МРОТ – это не маленькая сумма, так как, если предприятие выплачивает сотрудникам «белую» зарплату, то МРОТ – это 70% от фонда оплаты труда, однако есть и те, кто выдавал зарплату в конвертах.

Также министр отметил, что на сегодняшний день важной задачей является помощь бизнесу после окончания вынужденных каникул. В связи с этим было принято решение, что, как только действие налоговых отсрочек закончится, то будет предоставлена рассрочка по этим долгам еще до года.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

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