РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. Школьники из городского округа Мытищи заняли первое место в дистанционной олимпиаде научной технологической инициативы (НТИ), сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Ученики 10 класса школы №5 городского округа Мытищи Даниил Доценко и Николай Сонин заняли 1 место в составе команды в заключительном этапе олимпиады НТИ по профилю «Научно-инженерная коммуникация». Даниил Доценко также стал призером в личном зачете. Олимпиада проводилась в дистанционном формате», - говорится в сообщении.

На заключительном этапе от ребят требовалось создать видеоролик по основным правилам монтажа для освещения инженерного профиля с использованием автоматических средств съемки, с задачей ребята справились на отлично.