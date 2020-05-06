РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Полиция Подольска напомнила жителям округа о том, как в летнее время уберечь детей от падения из окон, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

С наступлением жары многие родители забывают о том, что открытое окно может привести к трагедии. Из-за халатности взрослых гибнут маленькие дети.

«Перед началом летнего сезона напоминаем правила, которые смогут уберечь семью от трагедии. Нельзя оставлять ребенка без присмотра; использовать антимоскитные сетки, они только способствуют трагедиям, так как дети, чувствуя себя в безопасности, опираются на них и выпадают наружу вместе с ними. Необходимо установить на окна специальные блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно его открыть. Если нет такой возможности, можно открепить отверткой болты, на которые крепятся оконные ручки. Также нужно отодвинуть от окна всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник», - говорится в сообщении.

Можно вставить на окно решетки, которые могут быть как сплошными, так и половинными, расстояние между прутьями должно быть такое, чтобы ребенок не мог просунуть туда голову, иначе решетки бесполезны. Для взрослых людей должен быть способ быстро открыть их в случае пожара. Решетка должна открываться на навесках и запираться навесным замком, а ключ надо повесить высоко от пола, около самого окна так, чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой необходимости. Ни в коем случае нельзя закрывать окна решетками наглухо.

Рекомендуется установить металлическую цепь на окно, однако образовавшаяся щель должна быть маленькой (меньше головы ребенка). Можно воспользоваться оконными ручками с замками, запирающимися на ключ, или ограничителями для открывания окна со стальным тросом. Устанавливать фиксаторы, решетки и другие приспособления должны только профессионалы. Если родители что-то показывают ребенку из окна, нужно крепко держать его, быть готовым к резким движениям. Ладони должны быть сухими. Также нельзя держать ребенка за одежду.

Одно из важных условий безопасности - качество используемого стекла. Для укрепления стеклопакетов можно использовать специальную антивандальную пленку, особенно если речь идет о балконном блоке. При этом для маленького ребенка будет небезопасным, если вы установили балконную дверь не с пластиковой вставкой сэндвича в нижней части, а стеклопакетом. Нижняя часть двери всегда доступна для исследования ребенком, и он может ее разбить каким-либо предметом.