РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Свыше 11,2 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию провели в подмосковном Красногорске по состоянию на среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По официальным данным, по состоянию на 6 мая в городском округе Красногорск: 800 подтвержденных диагнозов, 11 209 проведенных тестов, 1891 взрослый и 328 детей на карантине дома», - говорится в сообщении.

Уже 215 взрослых и 35 детей выздоровели и выписаны из стационаров, а 398 человек выздоровело на дому. 24 пациента скончались.

«Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание на корректность подсчета статистических данных. Арифметика не работает «линейно», путем сложения и вычитания, потому что часть пациентов, находящихся на лечении в стационарах, сдавали тест не в Красногорске и, соответственно, вошли в статистику своих округов», - отмечается в материале.

Горожан призвали избегать шумных компаний и многолюдных мест, соблюдать режим самоизоляции.

«Пожалуйста, берегите себя и близких. Оставайтесь дома», - заключается в сообщении.