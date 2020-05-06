РИАМО - 6 мая. Самый высокий уровень самоизоляции жителей на территории Подмосковья наблюдается в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов среды, индекс самоизоляции в Железнодорожном составляет 3,2 балла, в Лобне и Королеве – 3,1 балла, на остальной территории Балашихи – 3 балла. Также хорошие показатели самоизоляции зафиксировали в подмосковных Ивантеевке, Красногорске, Люберцах и Лыткарине (2,9 балла).

Индекс самоизоляции в Москве составляет 2,6 балла, при этом на территории поселения Московский ТиНАО он достиг 3,2 балла.

Индекс самоизоляции «Яндекса» позволяет оценить, сколько людей находится на улицах городов во время пандемии коронавируса. Индекс измеряется по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

Для борьбы с пандемией в Московском регионе действует режим всеобщей самоизоляции. В Москве на данный момент выявлено 85973 случая инфицирования коронавирусом, в Подмосковье – 16590 случаев.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.