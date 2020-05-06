РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Ко Дню Победы в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный Балашихи обновили входную группу, сообщается на странице Объединенной дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Совсем немного остается до Дня 75-летия Великой Победы. Пусть на праздники и в преддверии их мы с вами будем дома, но ко Дню Победы наши парки не подготовиться не могли! Теперь, если вдруг по вынужденной причине вы выйдете из дома, сможете увидеть обновленную к празднику входную группу парка. А может есть счастливчики, которые видят парк из окна?» - говорится в сообщении.

Пестовский парк, расположенный в микрорайоне Железнодорожный - одно из самых зеленых мест округа. Ухоженная парковая зона здесь соседствует с лесистой местностью. В большом количестве встречаются хвойные деревья, кустарники с ягодами. По главной пешеходной аллее парка можно дойти из микрорайона Железнодорожный до деревни Пестово.