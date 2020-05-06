РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Санитарную обработку подъездов многоквартирных домов проводят управляющие организации городского округа Люберцы ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ежедневно обрабатываются первые этажи подъездов: полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, лифтовые кабины: напольные покрытия, панели управления лифтами, лифтовые вентиляционные решетки методом влажной протирки, стены методом орошения с использованием дезинфицирующих средств», - сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По его словам, графики выполнения дезинфекции размещены во всех подъездах, на сайтах управляющих организаций, администрации округа. Также управлением ЖКХ проводится анализ поступивших обращений в социальных сетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции.

Ружицкий добавил, что для содержания в технически исправном состоянии сетей уличного освещения городского округа Люберцы управлением ЖКХ совместно с подрядной организацией ежедневно ведется мониторинг обращений граждан и проводятся выездные проверки.

«Также ежедневно проводится работа с населением в формате обзвона людей, находящихся на самоизоляции. Принимаются заявки и направляются в управляющие организации для исполнения. Управляющие организации, получив задание из ЕДС ЖКХ о вывозе мусора, с 8:00 до 17:00 принимают меры по безопасной транспортировке отходов от изолированного лица до ближайших контейнеров», - заключил Ружицкий.

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6 МАЯ

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