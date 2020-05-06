РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 мая. В Домодедове заработал первый Консультационно-координационный центр по вопросам зависимого поведения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Свою работу начал первый Консультационно-координационный центр по вопросам зависимого поведения. Теперь жители Домодедова смогут получить бесплатную информационную и психологическую помощь по вопросам профилактики и преодоления наркотической и алкогольной зависимости», - говорится в сообщении.

Инициаторами создания центра выступили волонтеры общественной организации «Трезвый город Домодедово» при поддержке администрации городского округа.

«Волонтеры центра расскажут нуждающимся в поддержке жителям о стратегиях преодоления зависимости, помогут принять решение о начале лечения и реабилитации, дадут рекомендации по подбору медицинских организаций и центров социальной реабилитации», - отмечается в материале.

Все мероприятия центра бесплатные. В период режима самоизоляции консультационный центр будет работать дистанционно с использованием сайта трезвгороддмд.рф и круглосуточной горячей линии по вопросам зависимого поведения: 8(926)045-20-02.

Открытие центра состоится после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса по адресу: город Домодедово, улица Ломоносова, дом №22.