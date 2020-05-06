РИАМО - 6 мая. Сотрудница управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России капитан внутренней службы Светлана Сергуняева сочинила песню «Бессмертный полк» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и исполнила ее, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Девушка также записала видеоклип, где показала фотографию своего прадеда – Николая Сергуняева, который пропал без вести, удостоверение к ордену Отечественной войны II степени и Благодарность Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина в адрес второго ее прадедушки – рядового Михаила Фроликова, на которого по ошибке пришла похоронка.

«На ум пришли строки: «Как же быстро уходят люди, покидая наш белый свет. Час пробьет и уже не станет тех, кто в жизнь подарил нам билет». Так и родилась моя песня», – сказала Сергуняева.

Мысль о создании музыкального произведения пришла к капитану, когда она в один из вечеров пролистывала семейный альбом. Автор песни бережно хранит заметку из районной газеты «Новая жизнь» о своем дедушке – ветеране войны и труда Петре Ивановиче Кранове.

Через песню Сергуняева обращается к слушателям с просьбой беречь память о своих предках, не забывать тех, кто нуждается в помощи и заботе, всегда стремиться быть достойными потомками героев своего Отечества.

Посмотреть клип можно по ссылке.

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