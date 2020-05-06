РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В территориальном управлении «Федоскино» городского округа Мытищи завершилась подготовка памятников героям Великой Отечественной войны к 75-летию Дня Победы, сообщается на сайте администрации горокруга.

В течение месяца сотрудники отдела благоустройства территориального управления проводили ремонт памятников, выкладывали новые дорожки, обустраивали цветники, красили ограждения, очищали межплиточные пространства, убирали прилегающую территорию, мыли памятники. Последним штрихом стала посадка цветов.

«Мы не сможем в этот день собраться, чтобы вместе почтить память тех, кто ценой невероятных усилий добыли Великую Победу. Но мы помним. Никто не забыт. Ничто не забыто», - говорится в сообщении.

На территории городского округа расположено 57 мемориалов героям Великой Отечественной войны, 33 из них установили в честь своих земляков жители деревень и сел территориального управления «Федоскино».