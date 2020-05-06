РИАМО - 6 мая. Лидерами по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области стали округа Подольск и Королев, где прирост числа случаев составил 153 и 139 соответственно, говорится в сообщении регионального оперштаба по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 829 случаев заражения Covid-19.

За прошедшие сутки зафиксировали 44 случая заражения коронавирусом в Одинцове; 38 случаев — в Ленинском округе; 33 случая — в Домодедове; 31 случай — в Химках; 29 случаев — в Люберцах; 22 случая— в Наро-Фоминске; 20 случаев — в Серпухове; в Орехове-Зуеве и Пушкине — по 16 случаев; 15 случаев — в Мытищах; в Воскресенске, Рузе и Сергиевом Посаде – по 14 случаев; 12 случаев — в Щелкове.

В Балашихе, Лобне и Долгопрудном за минувшие сутки зарегистрировано по девять случаев; в Дзержинском и Ступине — по семь случаев; шесть случаев — в Жуковском; Реутове и Фрязине – по пять случаев; в Лыткарине и Чехове – по четыре; в Дмитрове, Егорьевске, Ивантеевке, Истре, Луховицах, Можайске, Дубне, Котельниах, Озерах, Протвине, Рошале и Серебряных прудах — по три случая; в Бронницах, Коломне, Краснознаменске и Шатуре — по два случая; в Волоколамске, Красногорске, Красноармейске, Павловском Посаде, Талдоме, Электростали и Солнечногорске — по одному случаю.

В Московской области общее число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 16 590.

В подмосковных стационарах лечатся от инфекции не только жители области, но и москвичи, россияне из других регионов РФ и иностранные граждане, которые не учитываются в статистике. За время пандемии в Подмосковье выявлено 2475 случаев заражения Covid-19 у тех, кто постоянно не проживает на территории Московской области, из них 1 136 человек – жители Москвы.

Для борьбы с коронавирусом в Подмосковье действует всеобщий режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам.

По вопросам коронавируса в регионе работает горячая линия: 8-800-550-50-30, также необходимую информацию можно узнать на сайте: covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.