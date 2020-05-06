РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В городском округе Подольск за сутки выявили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 787 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб.

«За сутки в Подмосковье выявлено 829 новых случаев коронавируса. В городском округе Подольск выявили 139 новых случаев, всего в округе 787 зафиксированных случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 16590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек. Выздоровели и выписались 611 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в регионе и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача. Также в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.