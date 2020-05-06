РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. В городском округе Люберцы за минувшие сутки выявили еще 29 случаев коронавирусной инфекции, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах выявили за минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в округе 854 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 3 человек, всего там зафиксировано 159 случаев Covid-19. В Дзержинском за сутки коронавирус выявили у семерых, всего в муниципалитете было подтверждено 213 случаев инфекции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.