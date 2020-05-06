РИАМО - 6 мая. Для жителей столицы создали чат-бот в Telegram, с помощью которого можно проверить, прикреплен ли номер автомобиля и проездных карт к цифровому пропуску, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Проверка займет всего несколько секунд, а сделать это можно в чат-ботах для автомобиля – @MosAutoCheckBot, для карты «Тройка» – @MosCardCheckBot.

«Если пользователь еще не оформил пропуск или не внес данные машины, бот предложит сделать это на сайте nedoma.mos.ru, перейдя прямо из диалога», — говорится в сообщении.

С 15 апреля в Москве ввели обязательное оформление цифровых пропусков для поездок на транспорте в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Для поездок на личном и общественном транспорте требуется пропуск с прикрепленными к нему номерами автомобиля и транспортных карт, оформить его можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 и по телефону +7 (495) 777-77-77. Привязывать транспортные карты к пропуску советуют за пять часов до планируемой поездки.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

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