РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мая. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 23 тысяч обращений от жителей, сообщил в среду на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«С 25 апреля по 5 мая в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступили 23252 обращения, из них 928 на горячую линию администрации. Так, поступило 11162 вызова скорой помощи, 5201 – полиции и ГИБДД, 89 – аварийной газовой службы», – сказал Богданов.

Он отметил, что в ЕДС ЖКХ поступило за неделю 5209 обращений. Из них 472 касались вопросов электроснабжения, 100 – отопления, 785 – обслуживания домов и придомовой территории, 287 – работы МособлЕИРЦ.

«С 16 марта по 5 мая было 1321 обращение по коронавирусу, из них 107 носили консультационный характер», – заключил Богданов.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.