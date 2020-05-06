РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили на территории городского округа Мытищи, всего в муниципалитете теперь 682 выявленных случая заболевания Covid-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 829 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек. Выздоровели и выписались 611 человек. В городском округе Мытищи 682 выявленных случая заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 5 мая составляло 667.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.