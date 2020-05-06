РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом городского совета депутатов Андреем Холодом и председателем правления Балашихинского РАЙПО Александром Денежкиным доставили 17 продуктовых наборов от губернатора пенсионерам и многодетным семьям микрорайонов Балашиха-3 и Керамик, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Задача каждого жителя сегодня – это сбережение здоровья. Для этого волонтеры, служащие, депутаты, конечно, врачи не останавливают работу ни на один день. Важно, что предпринимательский корпус Балашихи, несмотря на свои объективные трудности, также активно включился в волонтерскую работу», – сказал Ефимов.

Пенсионерка Нина Трусова поблагодарила депутатов за своевременную помощь, отметив, что такой продуктовый набор – хорошая поддержка одиноким людям. Она рассказала, что соблюдает самоизоляцию, нисколько не отчаиваясь, потому что чувствует заботу. Другая жительница округа – многодетная мама Татьяна Кари из Кучина – попросила ослабить режим самоизоляции и разрешить гулять с детьми хотя бы в парках.

Ефимов попросил жителей округа оставаться дома, в том числе на майские праздники, так как количество заболевших в Балашихе пока не стабилизировалось.

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6 МАЯ

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