РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Работники ГБУ «Мосавтодор» нанесут новую разметку на проезжей части Старосимферопольского шоссе в микрорайоне Львовский Подольска до 26 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой нанести дорожную разметку на проезжей части в микрорайоне Львовский. В сообщении отметили, что разметка почти стерлась на 55-м километре Старосимферопольского шоссе.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу нанесения разметки на автомобильной дороге Старосимферопольское шоссе и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по нанесению разметки включены в производственную программу и будут выполнены в срок до 26 августа», - сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.