РИАМО - 6 мая. Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в медучреждении лечение проходят 450 пациентов, из которых за последние сутки поступило 28 человек, сообщает Газета.ru.

«Из них с диагнозом внебольничная пневмония — 99%, Covid - подтвержденных — 63%», - говорится в сообщении.

На данный момент из общего числа пациентов у 55% тяжелое состояние, а у 7% — крайне тяжелое.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 57 пациентов, в том числе и 32 человека, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.