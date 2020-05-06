РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез более 44 тысяч кубометров отходов с территории Люберец, сообщила в среду на заседании оперативного штаба по коронавирусу представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 41216 кубометров твердых коммунальных отходов и 3042 кубометра «сухих» отходов», - сказала Безсонова.

Она добавила, что в работе по вывозу мусора задействовано 79 человек и 48 единиц техники. Также за минувшую неделю в компанию поступило восемь обращений от жителей.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что регоператор не полностью справляется с объемом работы. Он подчеркнул, что в частном секторе есть навалы мусора.