РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. В подмосковном Красногорске за первые два дня текущей недели выпала половина месячной нормы осадков, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Ранее горожане сообщали в соцсетях о вызванных ливнями подтоплениях на дорогах в различных микрорайонах округа.

«За два дня, 4 и 5 мая, в Красногорске выпала половина месячной нормы осадков. Сотрудники АО «Водоканал» совместно с дорожными службами оперативно устранили последствия ливней. В работе были задействованы 21 человек и 5 единиц техники», - сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгений Владимирский.

По его словам, 5 мая к 18:00 подтопления были полностью ликвидированы.