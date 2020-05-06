РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся выросло до 723, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 829 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 611 человек выписали домой из стационаров, 141 скончался из-за развившихся осложнений. Всего 723 случая заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 5 мая в городском округе было зафиксировано 714 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Все жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции до 11 мая включительно.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.