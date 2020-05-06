РИАМО - 6 мая. Индивидуальных предпринимателей, которые не имеют сотрудников и ежемесячный доход которых меньше МРОТ, предложили не облагать в 2020 году страховыми взносами, пишет газета «Известия».

Письмо с таким предложением было направлено от члена комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Действительно, есть предприниматели, которые зарабатывают меньше МРОТ в месяц. Естественно, их нужно поддержать, потому что они оказались в совсем неприглядной ситуации», - сказал Абрамов.

Он добавил, что важно проконтролировать, чтобы поддержка была оказана только тем, кто не нарушает закон и не укрывает доходы.

По его словам, на данный момент очень важно оказать поддержку бизнесу, и любая помощь при этом будет оправдана, главное - не нанести вред устойчивости бюджетов субъектов.

Денежные средства с МРОТ, а это 40 тысяч рублей в год с одного ИП, идут на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а временное освобождение от оплаты этих платежей поможет предпринимателям.

Это предложение поддержали Торгово-промышленная палата и Московская ассоциация предпринимателей.

На данный момент есть угроза, что бизнес, не относящийся к категории наиболее пострадавшего из-за коронавируса, может не получить адресную помощь.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

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