РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. В подмосковном Красногорске с начала пандемии коронавирус диагностировали у 800 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 829 новых случая заражения Covid-19. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 800», - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 мая в горокруге насчитывалось 799 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 16590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек. Выздоровели и выписались 611 человек.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работают горячая линия: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.