РИАМО - 6 мая. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что доля россиян, которые допустили просроченную задолженность по причине финансовых трудностей, выросла к началу мая текущего года до 60%, сообщает ТАСС.

«Сейчас доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10% и составляет около 60%: падение уровня доходов (40%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы (30%), недостаток свободных средств из-за роста цен (20%)», – сказал эксперт.

Он добавил, что в 2019 году на финансовые трудности ссылалась примерно половина должников (50%). Это объяснили падением дохода 30% заемщиков, невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), недостатком свободных средств по причине роста цен (17%), семейными обстоятельствами (5%) и незапланированными приобретениями (10%).

Сотрудники Первого коллекторского бюро подтвердили, что доля их клиентов, отказавшихся от оплаты кредитов по причине заболевания, вызванного коронавирусом, составляет меньше 0,01%.

«Самоизоляция <…> также не является причиной неоплаты, так как мы ориентируем клиентов осуществлять платежи через мобильное приложение либо через личный кабинет на сайте компании, не выходя из дома», – прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства Павел Михмель.

По словам гендиректора, основная причина неплатежей заключается в снижении доходов, в потере работы, что явилось следствием введения ограничений на период коронавируса.

Мехтиев добавил, если ситуация с коронавирусом продлится на полтора-два месяца, число обращений за кредитными каникулами вырастет до 20% от всех должников к концу года. Коллекторские агентства, входившие в НАПКА, ранее организовали работу по списанию просроченной задолженности российских заемщиков в соответствии с законом о кредитных каникулах.