РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. С 1 по 30 апреля полицейские подмосковного Щелкова зарегистрировали более 7 тысяч обращений от жителей, 129 из них касались совершенных преступлений, 119 из них раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 23 случая тяжких и особо тяжких преступлений, в 21 случае установлены совершившие их лица.

«Кроме этого, задержано четыре лица, находившихся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, пять фактов мошенничества, 39 краж, из них шесть краж из квартир, 10 фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ, 10 фактов организации незаконной миграции.