РИАМО - 6 мая. Россияне повысили свой уровень финансовой грамотности в условиях нового кризиса, также во многом этому способствовали кризисы 2008 и 2014 годов, пишет в среду газета «Известия».

По данным всероссийского опроса Национального центра финансовой грамотности и Аналитического центра НАФИ, две трети работающих россиян оценили свои навыки управления своими сбережениями на «хорошо» и «отлично».

«Умение распоряжаться своими финансами 65% работающих граждан оценивают как эффективное. А каждый четвертый опрошенный считает, что знает азы управления личным бюджетом на тройку», – отмечается в материале.

Пять процентов граждан отметили, что совершенно не умеют распоряжаться собственным бюджетом, три процента поставили себе двойку и еще три процента затруднились ответить. В среднем респонденты показали 3,9 балла из пяти возможных.

«Исследование показало, что россияне стали лучше понимать взаимосвязь денежных проблем с отсутствием навыков по распоряжению своим капиталом. Учитывая ситуацию в экономике и падение доходов, со стороны граждан наблюдается запрос на повышение уровня финансовой грамотности», — сказала директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова.

По словам экспертов Центробанка, показатель финансовой грамотности населения оценивается как средний. При этом они отмечают, что коронавирус обнажил новые риски, в результате которых активизировались мошенники. В марте 2020 года в полтора раза выросло число мошенничеств по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Следующие опросы для измерения уровня финграмотности запланированы на ноябрь этого года и 2021 год, тогда индекс должен выйти на 57 баллов.